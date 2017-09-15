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سياسة|فرنسا

الرئيس الفرنسي يدعو لرفع الحصار عن قطر في أسرع وقت ممكن

15/9/2017

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الجمعة) إلى رفع الحصار عن قطر في أسرع وقت ممكن.

وحسب الإليزيه، فإن الرئيس الفرنسي أكد رغبة فرنسا في القيام بدور نشط لدعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة، معربا عن قلقه إزاء التوترات التي تهدد استقرار المشهد الإقليمي، كما أكد أن فرنسا وقطر عازمتان على إقامة آليات مشتركة لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الجمعة) في قصر الإليزيه لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها مستجدات الأزمة الخليجية ومساعي حلها، وكذلك بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، ودعم التحالفات الدولية والإقليمية في مواجهة الإرهاب.

يُذكر أن أمير قطر زار تركيا أمس وعقد مباحثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ومن أنقرة توجه إلى برلين ثم إلى باريس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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