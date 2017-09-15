البث الحي
سياسة|البرازيل

الرئيس البرازيلي يواجه اتهامات جديدة بالفساد وعرقلة العدالة

الرئيس البرازيلي ميشيل تامر
الرئيس البرازيلي ميشيل تامر
15/9/2017

وجه المدعي العام البرازيلي اتهامات للرئيس ميشيل تامر يوم الخميس بعرقلة العدالة والابتزاز، ما يهدد بتأجيل جدول أعمال الإصلاحات الاقتصادية للحكومة في الكونغرس.

وهذه ثاني مجموعة من الاتهامات الجنائية توجه للرئيس استنادا إلى شهادة أدلى بها مالكو شركة (جيه.بي.إس)، أكبر شركة في العالم لتعليب اللحوم في العالم، ضمن اتفاق يقضي بأن يقروا بالذنب في بعض التهم مقابل إسقاط تهم أخرى عنهم أو التوصية بحصولهم على حكم مخفف.

ويتهمون تامر بتلقي رشا مقابل مكاسب سياسية وبالتآمر لتقديم رشوة لشاهد كي لا يدلي بأقوال تدين الرئيس.

ورفض تامر بشدة في بيان جميع المزاعم بشأن ارتكابه أخطاء. وقال في بيان مكتوب إن المدعي العام يقوم "بحملة غير مسؤولة" من المزاعم للتغطية على إخفاقاته.

وكان حلفاء تامر في مجلس النواب بالكونغرس، والذي لديه صلاحية تحديد ما إذا كان يجب أن يمثل الرئيس للمحاكمة أمام المحكمة العليا، قد عرقلوا اتهاما سابقا بالفساد يتعلق بتلقيه رشى من مسؤولي شركة (جيه.بي.إس).

وعلى الرغم من تحرك مجلس النواب لعرقلة الاتهامات فإنها تظل سارية ويمكن لممثلي الادعاء تحريكها عندما يترك تامر السلطة. وتنتهي فترته الرئاسية في أول يناير/كانون الثاني 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)