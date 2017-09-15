الرئيس البرازيلي يواجه اتهامات جديدة بالفساد وعرقلة العدالة

وجه المدعي العام البرازيلي اتهامات للرئيس ميشيل تامر يوم الخميس بعرقلة العدالة والابتزاز، ما يهدد بتأجيل جدول أعمال الإصلاحات الاقتصادية للحكومة في الكونغرس.

وهذه ثاني مجموعة من الاتهامات الجنائية توجه للرئيس استنادا إلى شهادة أدلى بها مالكو شركة (جيه.بي.إس)، أكبر شركة في العالم لتعليب اللحوم في العالم، ضمن اتفاق يقضي بأن يقروا بالذنب في بعض التهم مقابل إسقاط تهم أخرى عنهم أو التوصية بحصولهم على حكم مخفف.

ويتهمون تامر بتلقي رشا مقابل مكاسب سياسية وبالتآمر لتقديم رشوة لشاهد كي لا يدلي بأقوال تدين الرئيس.

ورفض تامر بشدة في بيان جميع المزاعم بشأن ارتكابه أخطاء. وقال في بيان مكتوب إن المدعي العام يقوم "بحملة غير مسؤولة" من المزاعم للتغطية على إخفاقاته.

وكان حلفاء تامر في مجلس النواب بالكونغرس، والذي لديه صلاحية تحديد ما إذا كان يجب أن يمثل الرئيس للمحاكمة أمام المحكمة العليا، قد عرقلوا اتهاما سابقا بالفساد يتعلق بتلقيه رشى من مسؤولي شركة (جيه.بي.إس).

وعلى الرغم من تحرك مجلس النواب لعرقلة الاتهامات فإنها تظل سارية ويمكن لممثلي الادعاء تحريكها عندما يترك تامر السلطة. وتنتهي فترته الرئاسية في أول يناير/كانون الثاني 2019.