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سياسة

البيت الأبيض: ترمب يلتقي أمير قطر الثلاثاء

15/9/2017

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيلتقي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار مستشار البيت الأبيض للأمن القومي هربرت ماكماستر للصحفيين إلى أن ترمب سيلتقي أيضا عدة زعماء خلال الأيام المقبلة.

وفي أول جولة خارجية له منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل أكثر من ثلاثة أشهر، زار الأمير القطري تركيا أمس الخميس، ومن ثم ألمانيا وفرنسا اليوم (الجمعة) قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الشيخ تميم خلال جولته على استعداد بلاده للجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل هذه القضية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر يوم 5 من يونيو/حزيران 2017، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما نفته قطر بشدة، متهمة دول الحصار بمحاولة فرض الوصاية على سياستها. وقد أغلقت دول الحصار حدودها البرية والبحرية والجوية مع قطر، ومن بينها المنفذ البري الوحيد لدولة قطر.

المصدر : الجزيرة
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