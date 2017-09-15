الأمم المتحدة: عدد الجوعى حول العالم ارتفع إلى 815 مليون شخص

قالت الأمم المتحدة الجمعة إن معدلات الجوع تتزايد في العالم بعد سنوات كثيرة من التراجع، حيث أظهر التقرير أن 815 مليون شخص لم يجدوا ما يكفي لتلبية احتياجاتهم من الغذاء في عام 2016.

وكشف تقرير "حالة انعدام الأمن الغذائي والتغذية في العالم" أن معدلات الجوع في العالم تراجعت بوتيرة ثابتة من 926 مليون شخص في عام 2005 إلى 795 شخص في عام 2010 ثم استقرت على نطاق واسع إلى أن حدثت الزيادة "المثيرة للقلق" العام الماضي.

وبلغت أعداد الجوعى في عام 2015 نحو 777 مليون شخص.

وألقت منظمات تابعة للأمم المتحدة باللوم على "الصراعات العنيفة والصدمات التي تتعلق بالمناخ" مثل ظاهرة النينو المناخية في تفاقم أوضاع الأمن الغذائي بصورة "حادة" في مناطق من الصحراء الافريقية وجنوب شرق وغرب أسيا.

وأشارت المنظمات الأممية إلى أنه "من غير الواضح حتى الآن" ما إذا كانت الزيادة في معدلات الجوع هي ومضة في مستهل اتجاه جديد أم لا، ولكنها على أي حال "تمثل تحديا كبيرا تجاه الالتزامات الدولية بإنهاء الجوع بحلول عام 2030".