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سياسة|كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تهدد "بإغراق" اليابان وتحويل أمريكا إلى "رماد وظلام"

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
14/9/2017

هددت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية الخميس باستخدام الأسلحة النووية "لإغراق" اليابان وتحويل الولايات المتحدة إلى "رماد وظلام".

وتأتي التهديدات بسبب دعم الدولتين قرارا وعقوبات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ بسبب أحدث تجاربها النووية.

ودعت لجنة السلام لكوريا وآسيا والمحيط الهادي، المعنية بعلاقات بيونغ يانغ الخارجية ودعايتها، أيضا إلى تفكيك مجلس الأمن الذي وصفته بأنه "أداة للشر" تتكون من دول "مرتشية" تتصرف بأوامر الولايات المتحدة.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: "جزر الأرخبيل الأربع ينبغي إغراقها في البحر بالقنبلة النووية… لم تعد هناك حاجة إلى وجود اليابان بالقرب منا".

وتصاعد التوتر في المنطقة بشدة منذ أن أجرت كوريا الشمالية سادس وأقوى تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري.

وصوت مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا بالإجماع لصالح قرار أعدته الولايات المتحدة وجولة جديدة من العقوبات يوم الاثنين، ردا على التجربة؛ إذ حظر صادرات كوريا الشمالية من المنسوجات، وهي ثاني أكبر صادراتها بعد الفحم والمعادن، كما قيد وارداتها من الوقود.

وردت كوريا الشمالية على إجراءات المجلس، التي أيدتها الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، بتكرار التهديدات بتدمير الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وقال البيان: "فلنحول الولايات المتحدة إلى رماد وظلام. فلنُنفس عن غضبنا بحشد ما تم إعداده حتى الآن من كل وسائل الانتقام".

وأشار البيان أيضا إلى كوريا الجنوبية بوصفها "الخونة وكلاب" الولايات المتحدة.

وانتقدت اليابان البيان الكوري الشمالي بشدة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي اعتيادي الخميس: "هذا الإعلان استفزازي وشائن إلى أقصى حد. إنه يزيد بشدة التوتر في المنطقة وغير مقبول بالمرة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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