شاهد: مقتل 60 في هجمات انتحارية بجنوب العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن 60 شخصا على الأقل قتلوا في ثلاث هجمات انتحارية في جنوب البلاد.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجمات الثلاث.

وقالت المصادر إن المهاجمين، الذين كانوا يرتدون زي قوات الأمن ويقودون سيارات مسروقة تابعة للجيش، استهدفوا نقطة تفتيش للشرطة ومطعمين على طريق سريع قرب مدينة الناصرية واستخدموا سترات ناسفة وسيارات ملغومة.

وقال بيان للشرطة إن مائة شخص على الأقل أصيبوا.

وقال جاسم الخالدي مدير عام دائرة صحة الناصرية إن مستشفى المدينة استقبل 50 جثة وإن عدد القتلى قد يزيد لأن بعض المصابين في حالة حرجة.

وكان الهجوم على مطعم غربي الناصرية هو الأكثر دموية وقال عقيد في الشرطة إن "أحد المهاجمين فجر سترته الناسفة داخل المطعم المزدحم بينما قامت مجموعة أخرى من المسلحين برمي القنابل اليدوية وإطلاق النار على رواد المطعم".

وقالت مصادر الشرطة إن بعض ضباط الشرطة قتلوا في الهجوم على نقطة التفتيش.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن وضعت في حالة تأهب في أغلب محافظات الجنوب بما يشمل مدينة البصرة النفطية تحسبا لهجمات مشابهة.