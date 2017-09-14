شاهد: تنظيم الدولة ينشر صور هجوم أوقع 18 شرطيا بسيناء

نشر تنظيم الدولة صورا على الإنترنت قال إنها للهجوم على رتل للشرطة المصرية أسفر عن مقتل 18 فردا على الأقل يوم الاثنين (12 سبتمبر أيلول).

وكانت مصادر أمنية وطبية قد ذكرت أن الهجوم أسفر عن تدمير ثلاث مركبات مدرعة إضافة إلى مركبة للتشويش قرب مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر لرويترز إنه بعد تنفيذ الهجوم بدأ تبادل لإطلاق النار أطلق خلاله مسلحو التنظيم النار على مسعفين فأصابوا أربعة منهم.

وذكرت عدة مصادر في مستشفى العريش أن 18 شرطيا على الأقل، منهم ضابطان، قتلوا في هذا الهجوم فيما فقد ضابط برتبة عميد ساقه في الانفجار.

وقتل مسلحون مئات من رجال الجيش والشرطة في مصر منذ عام 2013 لاسيما في سيناء فيما رد الجيش بعمليات عسكرية واسعة ضدهم.