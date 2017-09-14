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سياسة|الولايات المتحدة

سجن رجل أعمال أمريكي بارز بسبب "شَعْر" هيلاري كلينتون

قطب صناعة الأدوية الأمريكي، مارتن شكريلى
قطب صناعة الأدوية الأمريكي، مارتن شكريلى
14/9/2017

أصدر قاض اتحادي أمريكي قرار بسجن قطب صناعة الأدوية الأمريكي، مارتن شكريلى، الأربعاء بعد أن اعتبره يمثل "تهديدا للمجتمع"، رافضا الإفراج عنه بكفالة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن شكريلي، الذي كان ينتظر صدور حكم بعد إدانته الشهر الماضي بتهمة الاحتيال في التعامل بالأوراق المالية، قد اعتبر تهديدا للمجتمع لأنه عرض أموالا مقابل قطع خصلة من شعر وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

وكان شكريلي قد عرض في منشور سابق له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مكافأة خمسة آلاف دولار لأي شخص يتمكن من "أخذ خصلة من شعر" كلينتون أثناء جولة لترويج كتاب جديد لها.

وقال القاضي كيو ماتسوموتو: "هناك خطر من وراء هذا المنشور"، بحسب الصحيفة.

واكتسب شكريلي سمعة سيئة، وكان يطلق عليه "الرجل الأكثر كراهية في أمريكا" من قبل وسائل الإعلام في عام 2015 عندما رفع سعر دواء "دارابريم"، الذي يستخدم لعلاج العدوي لدى مرضى فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، من 13.5 دولار إلى 750 دولارا للقرص الواحد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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