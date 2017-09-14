زعيم الحوثيين يهدد بقصف الإمارات والسعودية

قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثية، عبد الملك الحوثي، الخميس، إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة وحلفائها، نجحت في إجراء تجربة صاروخية تصل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي

، مشيرا إلى أن الإمارات باتت في مرمى صواريخ الجماعة المسلحة المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى.

وقال الحوثي -في كلمة تلفزيونية بثتها قناة المسيرة الفضائية، الناطقة باسم الحوثيين: " القوة الصاروخية (التابعة للحوثيين وقوات صالح) قامت بتجربة صاروخية ناجحة إلى أبو ظبي، وأن جماعته تعمل على تطوير قدراتها الصاروخية للوصول إلى أي هدف في السعودية والإمارات".

وأضاف: "الإمارات باتت في مرمى صواريخنا"، مهددا في الوقت نفسه بالقول "على كل الشركات في الإمارات ألا تنظر للإمارات (على أنها) بلد آمن بعد اليوم".

وأردف الحوثي -في الكلمة التي قالت القناة إنها جاءت لتناول آخر التطورات المحلية والإقليمية- أن " لدى جماعة الحوثي طائرات بدون طيار حلقت مئات الكيلومترات داخل المملكة، وقريبا تبدأ عملها في القصف".

وتطرق الحوثي إلى أن هناك أكثر من 40 محور قتال مع ما وصفها بقوى العدوان.

واتهم زعيم الحوثيين التحالف العربي والقوات الموالية لهادي بالتصعيد الميداني في عدة جبهات على الساحل الغربي لليمن، وفي نهم وصرواح شرقي العاصمة صنعاء، داعيا أنصاره وحلفاءه إلى مواجهة هذا التصعيد.

وحذر الحوثي قوات التحالف العربي من اجتياح محافظة الحديدة غربي اليمن، قائلا "أي حماقة لغزو الحديدة والميناء سيقابل بخطوات لم نقدم عليها من قبل.. إذا أرادوا أن تسلم سفنهم النفطية فعليهم، ألا يقدموا على غزو الحديدة".

وزعم الحوثي في سياق حديثه بأن نظامي السعودية والإمارات باتا يعوضان ما قال إنها هزائم لهما في العراق وسوريا، بعمليات في اليمن.

وتابع "في مقابل ما قدمه النظام السعودي من أموال، هناك هزيمة كبيرة لحقت به دون أن يتعقل"، لافتا إلى أن هناك نشاطا شعبيا في السعودية، لمواجهة الاحتقان الذي أنتجته سياسات النظام.

وواصل زعيم الحوثيين انتقاداته للنظام السعودي، قائلا إنه "انتهج سياسات عدائية وقمعية واستبدادية حتى مع شعبه".