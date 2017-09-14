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سياسة|تونس

تونس تلغي حظر زواج نسائها المسلمات بغير المسلمين

14/9/2017

ألغت السلطات التونسية أمرا ترتيبيا وزاريا كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، بحسب ما أعلنت الخميس الناطقة باسم رئاسة الجمهورية.

وكتبت سعيدة قراش في تغريدة "تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي يعني بعبارة أوضح منشور 1973 و كل النصوص المشابهة له. مبروك لنساء تونس تكريس حق حرية اختيار القرين".

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن في 13 آب/أغسطس أنه طلب من الحكومة سحب المنشور(أمر ترتيبي) الذي يعود إلى 1973 والذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.

وأطلقت منظمات من المجتمع المدني في الأشهر الأخيرة حملة لهذا الغرض كما تم تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الترتيبي.

وكان القانون التونسي ينص حتى هذا الإلغاء على أن الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الإسلام.

وكان قائد السبسي أثار في مناسبة "عيد المرأة" في تونس في 13 آب/أغسطس، موضوعا آخر بالغ الحساسية هو النظر في المساواة في الإرث بين الجنسين. 

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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