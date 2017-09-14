استطلاع: 44% من يهود أمريكا يرفضون نقل سفارتهم للقدس

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "الرأي اليهودي" الأمريكية، أن نحو 44% من اليهود الأمريكيين يعارضون نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته اللجنة الأمريكية اليهودية، وهي واحدة من أبرز المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، فقد أعرب 16% من اليهود الأمريكيين عن رغبتهم في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس فورًا، في حين أعرب 36% عن رغبتهم في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تزامنا مع التطور في عملية السلام مع الفلسطينيين.

وبينما اتفق 36% من المبحوثين على أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يتطلب تقدُم مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، رأى 65% أنه "لا تغيير في أفق إحلال السلام بين الطرفين" مقارنًة بالأعوام الماضية.

وفي إطار الاستطلاع، أعرب 77% من المشاركين عن معارضتهم لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

يجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع قد شمل 1000 شخص، وتم إجراؤه عبر التحدث مع الشريحة المستهدفة بالاستطلاع، خلال الفترة ما بين 10 و28 أغسطس/آب المنصرم.

ويعيش في الولايات المتحدة نحو 7 ملايين يهودي، وفق إحصاء رسمي عام 2014.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد وعد في حملته الانتخابية بنقل السفارة إلى القدس، لكنه منذ وصوله إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري أكد في أكثر من مناسبة إنه سينقل السفارة في الوقت المناسب.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وقّع ترمب مذكرة بتأجيل نقل السفارة لمدة 6 أشهر، بعد أن بدأ جهودًا من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية المتوقفة.

وقد أقر الكونغرس الأمريكي في العام 1995 نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ولكنه منح الرئيس الأمريكي الإمكانية لتأجيل النقل بموجب مذكرة يصدرها كل 6 أشهر.

ويقول الفلسطينيون إنهم يريدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 ولكن إسرائيل تصر على موقفها بأن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة أبدية لها.