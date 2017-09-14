إيران: السعودية بعثت وسيطا سريا لطهران للتوسط مع الحوثيين

قال حسين أمير عبد اللهيان، كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني، إن السعودية أرسلت سرا وسيطا إلى طهران لفتح حوار مع جماعة الحوثي، خلال فترة اشتداد الحرب في اليمن.

وأضاف عبد اللهيان، في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية، أن الوسيط الذي أرسلته السعودية طلب من إيران تقديم الدعم لفتح حوار سري بين الحوثيين والسعودية. ولم يوضح المسؤول الإيراني ما إذا كان المبعوث الذي زار طهران سرا سعوديا أم من دولة أخرى.

وتابع أن السعودية وبعد سنوات من الحرب وصلت إلى نتيجة مفادها بأن الحرب لا يمكن أن تكون حلا للأزمات. ولم يحدد عبد اللهيان بدقة تاريخ زيارة الوسيط، لكن مراسل الجزيرة نقل عن المسؤول الإيراني أن الزيارة تمت بعد أكثر من عام على بدء عاصفة الحزم التي أطلقتها السعودية في مارس/آذار 2015.

وأشار إلى أن عبد اللهيان ربما كان يتحدث عن تفاصيل بشأن تطورات وقعت عندما كان نائبا لوزير الخارجية مكلفا بملفات اليمن وسوريا ولبنان.

ونقل مراسل الجزيرة عن عبد اللهيان قوله إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد له أثناء اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي بعيد اندلاع الحرب في اليمن أنها لن تدوم أكثر من ثلاثة أسابيع، إلا أن كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني قال إن بلاده تفاجأت بعد ذلك بعام بطلب السعودية دعم إيران لبدء حوار بين المملكة والحوثيين.

ومؤخرا تواترت تقارير عن مساع سعودية للتقارب مع إيران، لكن الرياض وطهران أوضحتا رسميا أنه لم تتحقق بعد انفراجة في العلاقات بينهما.

وفي سياق آخر، أكد عبد اللهيان أن بلاده ليس لديها قلق من الأكراد الإيرانيين لأنها لا تنظر لهم برؤية قومية، وأن تخوف إيران هو على أمن إقليم كردستان العراق بعد الاستفتاء المقرر في 25 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال إن بلاده قلقة من تأثير الاستفتاء على وحدة العراق ووضعه الأمني وكذلك من تأثير الاستفتاء على الاستقرار في المنطقة، ووصف الاستفتاء بأنه خطأ استرتيجي لرئيس الإقليم مسعود البارزاني.