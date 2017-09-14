أمير قطر يلتقي أردوغان في مستهل جولة خارجية

يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس جولة تشمل تركيا وألمانيا وفرنسا يبحث فيها مع قادة الدول الثلاث تعزيز العلاقات والتعاون في مجالات مختلفة.

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنقرة في مستهل أول جولة يقوم بها أمير قطر منذ بدء الحصار، وتشمل أيضا زيارة كل من ألمانيا وفرنسا.

وبحث الأمير مع أردوغان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية بما فيها الأزمة الخليجية.

ويجري أمير قطر الجمعة في برلين محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حول آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة الخليجية.

وقال سفير قطر ببرلين سعود بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن آل ثاني إن العلاقات القطرية الألمانية تمتد لأربعة عقود، وإن الشراكة بين البلدين تتنوع في عدة مجالات اقتصادية وثقافية.

وبعد برلين، يزور أمير قطر العاصمة الفرنسية باريس، حيث يلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء مباحثات حول سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بالإضافة للأزمة الخليجية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن جولة أمير قطر تأتي في وقت توسع فيه الدوحة شراكاتها مع العديد من دول العالم رغم الحصار الذي تفرضه عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.