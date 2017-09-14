البث الحي
سياسة

أمير قطر يلتقي أردوغان في مستهل جولة خارجية

أردغان يستقبل أمير قطر في أنقرة
أردغان يستقبل أمير قطر في أنقرة
14/9/2017

يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس جولة تشمل تركيا وألمانيا وفرنسا يبحث فيها مع قادة الدول الثلاث تعزيز العلاقات والتعاون في مجالات مختلفة.

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنقرة في  مستهل أول جولة يقوم بها أمير قطر منذ بدء الحصار، وتشمل أيضا زيارة كل من ألمانيا وفرنسا.

وبحث الأمير مع أردوغان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية بما فيها الأزمة الخليجية.

ويجري أمير قطر الجمعة في برلين محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حول آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة الخليجية.

وقال سفير قطر ببرلين سعود بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن آل ثاني إن العلاقات القطرية الألمانية تمتد لأربعة عقود، وإن الشراكة بين البلدين تتنوع في عدة مجالات اقتصادية وثقافية.

وبعد برلين، يزور أمير قطر العاصمة الفرنسية باريس، حيث يلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء مباحثات حول سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بالإضافة للأزمة الخليجية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن جولة أمير قطر تأتي في وقت توسع فيه الدوحة شراكاتها مع العديد من دول العالم رغم الحصار الذي تفرضه عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)