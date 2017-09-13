وزير بميانمار محتقرا مسلمات الروهينغيا: من يرغب فيهن حتى يغتصبهن؟

نفى العقيد فوني تينت، وزير الأمن الحدودي بماينمار تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي لنساء الروهينغيا المسلمات من قبل قوات الأمن التابعة لجيش بلاده.

نفى وزير الأمن الحدودي بميانمار تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي لنساء الروهينغيا المسلمات من قبل قوات الأمن التابعة لجيش بلاده.

وقال العقيد فوني تينت لـ "هيئة الإذاعة البريطانية – بي بي سي" ردا على تقارير حقوقية تتهم جيش بلاده بارتكاب جرائم اغتصاب بحق السيدات من الروهينغيا "أين الدليل؟ مضيفا باحتقار "انظروا إلى نساء الروهينغيا هل سيرغب أحد في اغتصابهن؟".

وكان تقرير صادر من منظمة هيومن رايتس ووتش، يفيد بتعرّض نساء الروهينغيا وفتياتهم اللاتي لا تزيد أعمارهن على 13 عاماً للاغتصاب والاعتداء الجنسي على أيدي الجنود.

وندد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات المسؤول الميانماري واعتبروها مسيئة وتعد احتقارا لنساء الروهينيغيا.