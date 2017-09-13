مصر: بذور الخشخاش في شحنتي القمح "ليست بالخطيرة جدا"

قال وزير الزراعة المصري عبد المنعم البنا (الأربعاء) إن مصر ستجري غربلة شاملة لشحنتي القمح الفرنسي والروماني الملوثتين ببذور الخشخاش.

وذلك قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن إعادة تصديرهما واصفا البذور بأنها "ليست بالخطيرة جدا".

كانت إدارة الحجر الزراعي المصرية قد رفضت الشحنتين لاحتوائهما على ما وصفته ببذور الخشخاش التي تستخدم في صناعة المخدرات، وأحالتهما إلى النائب العام الذي لم يصدر قرارا نهائيا بشأنهما حتى الآن.

وقال وزير الزراعة "مازالت هناك دراسة حتى الآن. لم تنته لإعادتها (الشحنات) إلى بلد المنشأ أو استخدامها بعد غربلتها".

وتصريحات الوزير هي أول تعليقات رسمية تشير إلى أن بذور الخشخاش، التي قال مورودون إنها غير ضارة، يمكن إزالتها من الشحنات لتجنب رفضها الذي ينطوي على تكلفة كبيرة.