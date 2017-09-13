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سياسة

في مصر.. سبب الوفاة: قرار نيابة أمن الدولة

سبب الوفاة: قرار نيابة أمن الدولة
سبب الوفاة: قرار نيابة أمن الدولة
13/9/2017

تداول نشطاء وأسرة الشاب المصري عمر الديب صورة لتصريح السلطات المصرية بدفنه والذي جاء فيه أن سبب الوفاة هو "قرار نيابة أمن الدولة".

وجاء في تصريح الدفن أن سبب وفاة الديب هو "قرار نيابة رقم 79 لسنة 2017 أمن دولة.. قيد البحث" رغم أن السلطات أعلنت مقتله في مداهمة للشرطة مطلع هذا الأسبوع.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت مقتل الديب مع 9 أشخاص آخرين في عملية نفذتها قوات الأمن بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة في 10 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت الداخلية في بيان إن القتلى سقطوا في تبادل لإطلاق النار، لكن منظمات حقوقية محلية ودولية رصدت في تقارير عدة قيام قوات الأمن المصرية بتصفية عشرات المدنيين العزل حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه الأجهزة الأمنية.

المصدر : الجزبرة مباشر
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