شركة أمنية خاصة تستحوذ على فضائية مصرية في أضخم صفقة إعلامية

استحوذت شركة "فالكون" الأمنية الخاصة في مصر على فضائية الحياة الخاصة في أضخم صفقة يشهدها الإعلام المصري.

وأعلنت مجموعة "تواصل"، إحدى شركات مجموعة "فالكون"، الثلاثاء، وشركة "سيجما" للإعلام، توقيع الطرفين اتفاقية إطارية تستحوذ من خلالها الأولى على شبكة قنوات الحياة الفضائية.

وقال الجانبان، في بيان مشترك، إن اتفاق البيع ينص على "شراء مجموعة تواصل شبكة قنوات الحياة وأصولها بالكامل من شركة سيجما للإعلام".

ومن المقرر أن تتسلم الشركة أستوديوهات الحياة الأسبوع المقبل لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة.

ووقع عقد الاتفاقية الإطارية بين الجانبين السيد البدوي، رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، رئيس حزب الوفد الليبرالي، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة "تواصل"، وهو وكيل سابق للمخابرات الحربية المصرية.

وكشف البدوى، في تصريحات صحفية، أن قيمة صفقة بيع شبكة تليفزيون "الحياة لشركة" تواصل، بلغت مليارًا و400 مليون جنيه (80 مليون دولار) و"هي أضخم صفقة يشهدها الإعلام المصري".

وأشار إلى أن ديون القناة كانت قد تخطت المليار جنيه (57 مليون دولار) خلال الفترة الماضية، وجرى توجيه معظم إيرادتها لسداد مديونيات مستحقة على القناة.

وتأسست شركة فالكون عام 2006، لكن دورها تصاعد عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، حيث تغطي محافظات مصر من خلال 14 فرعًا، ويزيد عدد موظفيها عن 22 ألفاً، ومن أبرز مهامها تأمين الجامعات والشخصيات العامة والمكاتب الأممية والسفارات الأجنبية والمباريات الدولية.

والأسبوع الماضي، أبدت منظمة "مراسلون بلا حدود" تخوفها من دخول هذه الشركة الأمنية إلى الحقل الإعلامي، وربطت بين استحواذ الشركة على قناة "الحياة" وضغوط تعرض لها البدوي لمعارضة نواب حزبه تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وباتت فالكون الأكثر شهرة وحضورًا في مضمار الحراسات الأمنية، وكان أبرز أدوارها تأمين حملة المرشح الرئاسي أحمد شفيق في انتخابات 2012، وحملة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2014.

ويرأس مجلس إدارة الشركة اللواء شريف خالد، وهو وكيل سابق لجهاز المخابرات الحربية ورئيس قطاع الأمن الأسبق باتحاد الإذاعة والتلفزيون.