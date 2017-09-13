سلسلة إنذارات كاذبة بوجود قنابل تثيرالذعر في روسيا

قالت وسائل إعلام روسية إنه تم الأربعاء إجلاء عشرات آلاف الأشخاص في موسكو نتيجة إنذارات كاذبة بوجود قنابل، في ظاهرة تكررت كثيرا منذ مطلع الأسبوع الحالي خاصة في أماكن عامة في روسيا

ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء أنه تم إخلاء نحو عشرين مكانا عاما في العاصمة الروسية موسكو إثر إنذارات من مجهولين بوجود قنابل، ومن بين هذه الأماكن محطات قطارات اياروسلافسكي وكييفسكي وكازانسكي وسوق غوم التجاري قرب الساحة الحمراء.

ونقلت ريا نوفوستي عن مسؤول في الشرطة البلدية قوله "في الساعة 16:45 (13:45 تغ) تلقى 23 موقعا في موسكو إنذارات بوجود قنابل".

ورفضت أجهزة وزارة الحالات الطارئة ووزارة الداخلية التعليق على هذه الأنباء.

وبدأت سلسلة الاتصالات من مجهولين الإثنين خصوصا في القسم الغربي من روسيا قبل أن تنتقل في اليوم التالي إلى بقية أنحاء البلاد. واليوم الأربعاء انتقلت الإنذارات بوجود قنابل إلى موسكو وعدد من المدن في سيبيريا والشرق الأقصى الروسي.

وحسب ريا نوفوستي بلغ عدد الأشخاص الذين أجلوا نحو 45 ألف شخص في مجمل روسيا.

وأوضح موقع ميدوزا المستقل أن 27 مدينة روسية استهدفت بالإنذارات من دون أن يتم العثور على أي قنبلة.

وكانت روسيا قد عززت الإجراءات الأمنية منذ استهداف مترو بطرسبرغ باعتداء أوقع 16 قتيلا وعشرات الجرحى في الثالث من أبريل نيسان الماضي.