ترمب يتصل بولي عهد أبوظبي لبحث الأزمة الخليجية

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة الجهود الرامية إلى حل الأزمة الخليجية.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أكد خلال المكالمة على أهمية الوحدة بين شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، والحاجة إلى أن تقوم جميع الدول بالمزيد من الجهود من أجل وقف تمويل "الجماعات الإرهابية"، ومكافحة "الإرهاب"، ورفض "الأيديولوجيا المتطرفة".

ولم تنشر وكالة أنباء الإمارات الرسمية خبر الاتصال بين ترمب مع ولي عهد أبو ظبي.

وكان الرئيس ترمب أجرى اتصالات هاتفية منفصلة الجمعة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وفق بيان البيت الأبيض.

وذكر البيت الأبيض في حينها أن ترمب شدد في اتصالاته على التزام كافة الدول بنتائج قمة الرياض "لهزيمة الإرهاب ووقف تمويل الجماعات الإرهابية ومكافحة الفكر المتطرف".

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، بعد أن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة بدعوى دعمها "للإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر.