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بالصور: الصدمة تعلو وجوه العائدين إلى فلوريدا بعد الإعصار إيرما

أثار الإعصار إيرما
أثار الإعصار إيرما
13/9/2017

بدأ السكان الذين فروا من الإعصار إيرما في العودة إلى منازلهم في جزر فلوريدا كيز في وقت مبكر (الأربعاء).

حيث سيكشف لهم نور الصبح عن حجم الدمار الذي لحق بأعداد كبيرة من المباني السكنية والتجارية.

وقال مسؤولون إن أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم في الإعصار وهو واحد من أقوى الأعاصير المسجلة في الأطلسي على الإطلاق.

رويترز

ولقي 18 على الأقل حتفهم في فلوريدا وانتشر الدمار في أنحاء جزر فلوريدا كيز وهي أول منطقة من اليابسة الأمريكية ضربها الإعصار يوم الأحد ليصبح ثاني أكبر إعصار يجتاح البر الرئيسي للولايات المتحدة هذا الموسم.

وترتبط فلوريدا كيز، وهي سلسلة جزر سياحية تمتد حتى خليج المكسيك، ببعضها البعض عن طريق مجموعة من الجسور على طول طريق ضيق طوله 160 كيلومترا تقريبا.

وقالت مرسيدس لوبيز (50 عاما)  فرت أسرتها إلى الشمال من بلدة ماراثون في كيز يوم الجمعة "ليس لدي منزل. ليس لدي وظيفة. ليس لدي أي شيء".

وأضافت لوبيز التي دمر الإعصار محطة الوقود التي تعمل بها "جئنا إلى هنا وتركنا كل شيء في المنزل ونعود وقد ضاع كل شيء".

رويترز

وقال بروك لونج مدير وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية إن التقديرات الأولية للخسائر تشير إلى تدمير 25 في المئة من المنازل في كيز بينما يعاني 65 في المئة منها من أضرار كبيرة.

وسمحت السلطات أمس الثلاثاء بعودة السكان وأصحاب الأعمال إلى جزر كي لارجو وتافيرنير وإسلامورادا.

وأصاب حجم الدمار الكثير من العائدين بحالة من الذهول.

وعادت بعض المطارات في فلوريدا للعمل لكن على نطاق محدود من بينها مطار ميامي أحد أزحم المطارات الأمريكية.

وذكرت مقاطعة مونرو، التي تضم جزر كيز، على تويتر أن كل الجسور وعددها 42 سليمة وأنه أصبح من الممكن الآن استخدام أحد جزأين غمرتهما المياه من طريق يو.إس.1.

وقالت السلطات إنها تمنع العودة إلى باقي جزر فلوريدا كيز لإتاحة الوقت لإعادة خدمات الكهرباء والمياه والوقود والخدمات الصحية.

رويترز

وفي أنحاء فلوريدا والولايات القريبة ظل ما يقرب من 5 ملايين و800 ألف مبنى سكني وتجاري بدون كهرباء الليلة الماضية انخفاضا من 7 ملايين و400 ألف يوم الاثنين.

وقالت شركة (فلوريدا باور آند لايت) أكبر شركة للكهرباء في الولاية إن الأجزاء الغربية من فلوريدا قد تظل بدون كهرباء حتى الثاني والعشرين من شهر سبتمبر /أيلولالحالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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