العبادي: استفتاء كردستان لا يمكن إجراؤه من طرف واحد

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء الثلاثاء إن استفتاء كردستان لا يمكن أن يجرى من طرف واحد لأن العراقيين يتعايشون في بلد واحد وتربطهم روابط تاريخية.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية الثلاثاء موضوع استفتاء إقليم كردستان.

وقال حيدر العبادي خلال جلسة الحكومة "إن مجلس الوزراء يجدد حرصه في الحفاظ على وحدة العراق والالتزام بالدستور والحوار لحل جميع المشاكل العالقة".

وأضاف "نؤكد عدم دستورية قرار المضي بالاستفتاء وكذلك مخالفة إجراءات الاستفتاء مع القوانين النافذة في العراق إضافة إلى مخالفته القوانين المحلية النافذة في الإقليم نفسه".

وقال العبادي مخاطبا شعب العراق "ابتعدوا عن التصعيد العنصري والطائفي واحرصوا على الوحدة لأنها طريق نهضتنا جميعا".

وقال للأكراد "نحن حريصون على تحقيق كل آمالكم وتطلعاتكم وتوفير الحياة الآمنة لكم جميعا، وقد حقق مواطنونا الكرد في العراق خلال فترة التعايش بعد عام 2003 ما لم يحققوه خلال قرون ماضية وهذا حقهم لانهم مواطنون من الدرجة الاولى كباقي العراقيين".