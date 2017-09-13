الجيش المصري يعلن مقتل جنديين و5 مسلحين في اشتباك بسيناء

قال الجيش المصري إن اثنين من جنوده و5 مسلحين قتلوا (الأربعاء) في اشتباك بمحافظة شمال سيناء التي ينشط فيها مسلحون موالون لتنظيم الدولة.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري إن الاشتباك وقع عندما "قام أحد العناصر التكفيرية، مرتديا حزاما ناسفا، بمحاولة اقتحام أحد الارتكازات الأمنية للقوات المسلحة" مستغلا ضعف الرؤية الناتج عن شبورة مائية".

وأضاف المتحدث في بيان بصفحته على فيسبوك: "تم مقتل الإرهابي المرتدي للحزام الناسف والتعامل المباشر مع باقي العناصر التكفيرية مما أسفر عن مقتل خمسة وإصابة اثنين من العناصر الإرهابية… نتج عن العملية استشهاد عدد اثنين من جنودنا".

ووصف البيان مقتل المهاجم وزملائه بأنه إحباط لعملية إرهابية قال إنهم حاولوا تنفيذها مع آخرين لاذوا بالفرار. ولم يحدد البيان مكان الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد يومين من مقتل 18 من رجال الشرطة، بينهم ضابطان، في هجوم قالت مصادر أمنية إنه وقع يوم الاثنين في منطقة بئر العبد بالمحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن هجوم بئر العبد قائلا إن أحد مقاتليه فجر سيارة ملغومة في عربات مدرعة وتلا ذلك هجوم بالرصاص على مستقلي العربات من رجال الشرطة.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن لهجمات مكثفة بشبه جزيرة سيناء، مما أدى لمقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة، ودرجت جماعات مسلحة على الإعلان عن المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

وتنشط في شمال سيناء جماعة مسلحة موالية لتنظيم الدولة تطلق على نفسها اسم "ولاية سيناء" وتتركز هجماتها في تلك المنطقة، لكنها امتدت مؤخرا لمناطق مختلفة في أنحاء البلاد.