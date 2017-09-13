إسرائيل تعلن تأييدها لقيام دولة كردية مستقلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إن بلاده تؤيد قيام دولة كردية وذلك فيما يستعد أكراد العراق لاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، وهو ما يرفضه البرلمان في بغداد.

وتقيم إسرائيل روابط سرية مع الأكراد في مجال المخابرات والأعمال والمجال العسكري منذ ستينيات القرن الماضي، وتعتبر الأكراد المشتتين في العراق وتركيا وسوريا وإيران عازلا لها عن العرب وهم خصوم للطرفين.

وقال مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق الثلاثاء إنه سيمضي قدما في الاستفتاء المقرر يوم 25 سبتمبر/أيلول رغم تصويت البرلمان العراقي برفضه.

وقال نتنياهو في تصريحات أرسلها مكتبه إلى المراسلين الأجانب "تؤيد (إسرائيل) جهود الشعب الكردي المشروعة لقيام دولته".

وتخشى القوى الغربية من أن يصرف الاستفتاء بالمنطقة الكردية التي تحظى بالحكم الذاتي الانتباه عن الحرب على تنظيم الدولة.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تعتبر حزب العمال الكردستاني، "تنظيما إرهابيا" أي أن موقفها يتطابق في هذا الشأن مع مواقف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

لكن جنرالا إسرائيليا قال في مؤتمر بواشنطن الأسبوع الماضي إنه شخصيا لا يعتبر الحزب (حزب العمال الكردستاني) الذي يحارب تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود "تنظيما إرهابيا".

وكان نتنياهو الذي سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر/أيلول، عبر في كلمة عام 2014 عن دعمه "لتطلعات الأكراد إلى الاستقلال" وقال إنهم يستحقون "الاستقلال السياسي".

وتعد التصريحات الأخيرة لنتنياهو تأييدا أوضح فيما يبدو لقيام دولة كردية.

لكن التصريحات لن تجد لها صدى في بغداد، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولها روابط قوية مع إيران عدو إسرائيل اللدود.

وتعارض دول مجاورة للعراق مثل تركيا وإيران وسوريا الاستفتاء، خشية أن يؤجج النزعة الانفصالية في أوساط الأكراد داخلها.

ويسعى الأكراد إلى قيام دولة مستقلة لهم منذ نهاية الحرب العالمية الأولى على الأقل، عندما تقاسمت القوى الاستعمارية السيطرة على الشرق الأوسط بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية.