مقتل 15 شخصا في حادث تصادم وسط مصر

قالت وسائل إعلام مصرية رسمية إن 15 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب آخر، الثلاثاء، في حادث تصادم حافلة ركاب بسيارة نقل على الطريق الصحراوي بمحافظة بني سويف وسط البلاد.

وقالت صحيفة الأهرام المصرية الحكومية إن 9 جثث نقلت إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام، بينما نُقلت 6 جثث أخرى إلى مشرحة مستشفى ناصر المركزي، إضافة إلى مصاب واحد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوعين فقط على حادث سير وقع في نفس المحافظة وأسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين بعد اصطدام حافلة بسيارة نصف نقل؛ مما أدى إلى انقلابهما من أعلى كوبري بني سويف.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي)، قد أعلن في 22 أغسطس/آب الماضي أن عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق لعام 2015، بلغ 25 ألفاً و500 حالة، منها 6203 حالات وفاة، و19 ألفاً و297 إصابة متفاوتة الخطورة.

ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015، الخاص بالسلامة على الطرق، جاءت مصر في المرتبة الـ16 عربياً، و109 عالمياً من أصل 180 دولة، من حيث معدلات وفيات الحوادث بنسبة 12.8 متوفى لكل 100 ألف نسمة.

وتتكرر حوادث الطرق في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وسوء حالة الطرق، وتهالك السيارات، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.