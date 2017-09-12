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سياسة|أمريكا

مذكرات كلينتون تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا على أمازون

المرشحة الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون
المرشحة الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون
12/9/2017

تصدرت مذكرات هيلاري كلينتون التي تناولت حملتها الفاشلة في انتخابات الرئاسة الأمريكية قائمة الكتب الأكثر مبيعا على موقع أمازون الثلاثاء، بعد طرح الكتاب بالأسواق في أمريكا.

تصدرت مذكرات هيلاري كلينتون التي تناولت حملتها الفاشلة في انتخابات الرئاسة الأمريكية قائمة الكتب الأكثر مبيعا على موقع أمازون الثلاثاء، بعد طرح الكتاب بالأسواق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتروي كلينتون في كتابها بعنوان "ماذا حدث؟" اللحظات الفاصلة خلال الحملة الانتخابية، بما في ذلك قرار مدير مكتب التحقيقات الاتحادي آنذاك جيمس كومي بإعادة فتح التحقيق في استخدامها لخادم بريد إليكتروني خاص عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية الأمريكية، والذي تعتقد كلينتون أنه أفقدها قوة الدفع وأدى إلى خسارتها للانتخابات.

وأكدت كلينتون في مقابلات للترويج لكتابها إنها قامت بواجبها في الحملة الانتخابية الرئاسية، ولكنها تعتقد أن الولايات المتحدة " في خطر " وإنها يجب أن تستمر في إبداء رأيها بصراحة،  بعد أن هزمها دونالد ترمب في تشرين ثان / نوفمبر الماضي.  

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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