صندوق "قطر للتنمية" يقدم إغاثات عاجلة لمسلمي الروهينغيا

أعلن صندوق قطر للتنمية (وهو صندوق حكومي) تقديم خدمات الدعم والإغاثة والاستجابة العاجلة للتعاطي مع الأزمة الإنسانية الناتجة عن نزوح مئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا بميانمار.

وقال خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق، في بيان صحفي، إن هذا الدعم يأتي انطلاقا من التزام دولة قطر تجاه الشعوب الضعيفة التي تحتاج إلى دعم إنساني سريع لإغاثتهم.

وأكد الكواري أن قطر لن تتوانى عن تقديم الدعم للتخفيف من معاناة لاجئي الروهينغيا الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة لتوفير حياة كريمة للاجئين منهم في بنغلاديش.

وتهدف هذه الخدمات التي يقدمها الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، إلى توفير المتطلبات الأساسية لخدمة اللاجئين، وفق البيان الذي لم يكشف عن نوعية هذه الخدمات.

وذكر البيان أن الهلال الأحمر القطري يستعد لإطلاق نداء إغاثة لدعم الاحتياجات الأساسية للاجئي أقلية الروهينغيا المسلمة في بنغلادش، في مجالات الصحة والإيواء والمواد الغذائية وغيرها، دون أن يحدد موعدًا لذلك.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يشن جيش ميانمار ومتطرفون بوذيون حملة دامية ضد مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين) غربي ميانمار، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها نموذج صارخ لعملية التطهير العرقي.

ولا يتوافر إحصاء واضح بشأن ضحايا تلك الحملة، حيث اعترف جيش ميانمار بقتل مئات الأشخاص، لكن الناشط الحقوقي في أراكان عمران الأراكاني قال في تصريحات، إنهم رصدوا 7 آلاف و354 قتيلا، و6 آلاف و541 جريحا من الروهينغيا، منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة وحتى الأربعاء الماضي.

واليوم الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، جوزيف تريبورا، أن عدد لاجئي الروهينغيا الذين دخلوا أراضي بنغلاديش منذ 25 أغسطس، بلغ 370 ألفًا.