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سياسة

شاهد: سكان كارولينا الجنوبية يرصدون آثار إعصار "إيرما" في الولاية

12/9/2017

ارتفعت المياه لتغطى شوارع وميناء مدينة تشارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية، حيث يتحرك إعصار إيرما شمالا.

وشارك سكان تشارلستون مقاطع فيديو التقطوها لإعصار إيرما من قلب مدينتهم، يومي الأحد والاثنين.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو التي تم نشرها على تويتر ارتفاع منسوب المياه بشكل هائل في ميناء تشارلستون، في حين يظهر مقطع آخر المطر وهو يغطي حديقة في وسط مدينة تشارلستون، ويظهر مقطع فيديو ثالث شوارع غمرتها المياه.

وكانت بعض المناطق في ولاية كارولينا الجنوبية قد غمرتها الفيضانات حيث تم إعلان حالة الطوارئ مع تحذيرات من الفيضانات.

وقد غمرت المنطقة التاريخية في تشارلستون بالماء بعد أن فشل الجدار البحري في احتواء العواصف الشديدة.

المصدر : رويترز
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