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سياسة

شاهد: تواصل حرائق قرى الروهينغيا في ميانمار

12/9/2017

قالت وكالة رويترز إنها حصلت على مقاطع فيديو تظهر استمرار حرائق قرى مسلمي الروهينغيا على يد جيش ميانمار.

وتظهر المقاطع تصاعد أعمدة الدخان بكثافة من قرية محترقة بمنطقة مونغداو في ولاية أراكان (راخين) غربي ميانمار.

وقالت رويترز إنها حصلت على المقاطع من عدد من لاجئي الروهينغيا الفارين إلى شمال ميانمار (الثلاثاء)، حيث قال اللاجئون إن قوات من جيش ميانمار هي التي قامت بحرق منازلهم.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار والمليشيات البوذية حملة دامية ضد مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان، وهي الحملة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها نموذج صارخ لعمليات التطهير العرقي.

ولا يتوافر إحصاء واضح بشأن ضحايا تلك الحملة، لكن نشطاء حقوقيين من الروهينغيا تحدثوا عن مقتل آلاف الأشخاص، بينما اعترف جيش ميانمار بمقتل المئات.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، جوزيف تريبورا، أن عدد لاجئي الروهينغيا الذين دخلوا بنغلاديش منذ 25 أغسطس/آب، بلغ 370 ألفًا.

وقال أحد سكان القرية لرويترز عبر الهاتف إن النيران التهمت نحو 500 منزل جنوب البلدة يوم الإثنين.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت قبل أيام عن صور التقطت بالأقمار الصناعية تظهر احتراق المئات من منازل مسلمي الروهينغيا في قرى أراكان.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة في ميانمار إلى السماح لمراقبين مستقلين بدخول المنطقة لتحديد مصادر الحرائق وتقييم المزاعم بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق مسلمي الروهينغيا.

المصدر : رويترز
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