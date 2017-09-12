البث الحي
سياسة

شاهد: الكوبيون يكافحون دون ماء أو كهرباء بسبب "إيرما"

12/9/2017

يكافح سكان العاصمة الكوبية هافانا دون ماء أو كهرباء بعد الدمار الذي خلفه إعصار إيرما.

وأظهرت مقاطع مصورة، الاثنين، سكان هافانا وهم يكافحون من أجل جمع بعض المياه الصالحة للشرب والاستخدام، محاولين التأقلم مع وضع انقطاع الكهرباء بعد أن أدى اعصار إيرما إلى تدمير كارثي في كوبا.

وضربت العاصفة المدمرة كوبا في وقت متأخر من يوم الجمعة، مع رياح مستمرة بلغت سرعتها أكثر من 157 ميلا في الساعة (253 كيلومتر في الساعة).

ومرت العاصفة على طول الساحل الشمالي للجزيرة على بعد 200 ميل (322 كم)، ما أدى إلى تدمير منتجعات سياحية، قبل أن يتحول الإعصار شمالا إلى فلوريدا.

وشوهدت أعلام كوبية ضخمة من شرفات المباني السكنية، حيث ذهب الكوبيون لجمع الماء من شاحنات المياه، والطبخ على قطع الخشب المحترق، وهم يعانون من الحياة دون مَرافق.

وقد أطاح الإعصار -الذى يعد أول عاصفة من الفئة الخامسة يضرب كوبا منذ عام 1932- بأسطح المنازل والمباني وقطع الأشجار وانهيار أعمدة الكهرباء، مخلفا الملايين من دون كهرباء أو مياه.

ولقى ما لا يقل عن 10 اشخاص مصرعهم بسبب العاصفة في كوبا.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)