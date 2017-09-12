شاهد: الكوبيون يكافحون دون ماء أو كهرباء بسبب "إيرما"

يكافح سكان العاصمة الكوبية هافانا دون ماء أو كهرباء بعد الدمار الذي خلفه إعصار إيرما.

وأظهرت مقاطع مصورة، الاثنين، سكان هافانا وهم يكافحون من أجل جمع بعض المياه الصالحة للشرب والاستخدام، محاولين التأقلم مع وضع انقطاع الكهرباء بعد أن أدى اعصار إيرما إلى تدمير كارثي في كوبا.

وضربت العاصفة المدمرة كوبا في وقت متأخر من يوم الجمعة، مع رياح مستمرة بلغت سرعتها أكثر من 157 ميلا في الساعة (253 كيلومتر في الساعة).

ومرت العاصفة على طول الساحل الشمالي للجزيرة على بعد 200 ميل (322 كم)، ما أدى إلى تدمير منتجعات سياحية، قبل أن يتحول الإعصار شمالا إلى فلوريدا.

وشوهدت أعلام كوبية ضخمة من شرفات المباني السكنية، حيث ذهب الكوبيون لجمع الماء من شاحنات المياه، والطبخ على قطع الخشب المحترق، وهم يعانون من الحياة دون مَرافق.

وقد أطاح الإعصار -الذى يعد أول عاصفة من الفئة الخامسة يضرب كوبا منذ عام 1932- بأسطح المنازل والمباني وقطع الأشجار وانهيار أعمدة الكهرباء، مخلفا الملايين من دون كهرباء أو مياه.

ولقى ما لا يقل عن 10 اشخاص مصرعهم بسبب العاصفة في كوبا.