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سياسة

المغرب يرسل مساعدات عاجلة لبنغلاديش دعما للاجئي الروهينغيا

طفلة من الروهينغيا تبكي في أحد المخيمات - أرشيف
طفلة من الروهينغيا تبكي في أحد المخيمات - أرشيف
12/9/2017

أرسل المغرب مساعدات إنسانية عاجلة إلى بنغلاديش، لدعمها في استقبال لاجئي الروهينغيا الفارين من الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها بحقهم جيش ميانمار.

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية في وقت متأخر مساء الاثنين إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لبنغلاديش، بغرض دعم جهود هذا البلد في مواجهة التدفق المكثف للاجئين المنتمين لأقلية الروهينغيا المسلمة، الوافدين من إقليم أراكان (راخين) غربي ميانمار.

وتشتمل المساعدة، بحسب البيان، على خيام، وأغطية، ومواد غذائية أساسية، وأدوية ضرورية، تم نقلها جوا من قبل القوات المسلحة الملكية المغربية.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار والمليشيات البوذية حملة دامية ضد مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها نموذج صارخ لعملية التطهير العرقي.

ولا يتوافر إحصاء واضح بشأن ضحايا تلك الحملة، لكن الناشط الحقوقي في أراكان عمران الأراكاني قال في تصريحات، إنهم رصدوا 7 آلاف و354 قتيلا، و6 آلاف و541 جريحا من الروهينغيا، منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة وحتى الأربعاء الماضي.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، جوزيف تريبورا، أن عدد لاجئي الروهينغيا الذين دخلوا أراضي بنغلاديش منذ 25 أغسطس، بلغ 370 ألفًا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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