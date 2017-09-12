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سياسة|إسبانيا

المحكمة الدستورية بإسبانيا تبطل قانون استقلال كتالونيا

12/9/2017

أبطلت المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم الثلاثاء القانون الذي صدق عليه برلمان كتالونيا مؤخرا لتأسيس دولة كتالونيا على شكل جمهورية والانفصال عن إسبانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي" فقد اعتبر الطعن الذي قدمته الحكومة المركزية الإسبانية ضد قانون تأسيس جمهورية كتالونيا "أكبر تحد وتهديد" لأسس التعايش في إسبانيا الجاري العمل بها منذ عام 1978 (تاريخ إصدار الدستور الإسباني)، و"أكبر هجوم يمكن تصوره" على القيم الديمقراطية.

وقدمت مدريد طعنها على القانون الذي تم التصديق عليه في السابع من الشهر الجاري، في اليوم اللاحق لاعتباره انتهاكا للدستور الإسباني.

كما أبطلت المحكمة الدستورية قانون إجراء استفتاء صدق عليه أيضا برلمان كتالونيا، للدفع باستفتاء شعبي حول انفصال الإقليم في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

ورفضت حكومة كتالونيا وبرلمانها القبول بقرار المحكمة الدستورية مكررين رغبتهما في أجراء الاستفتاء، كخطوة أولى نحو الانفصال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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