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سياسة|السعودية

السعودية: إحباط مخطط لتفجير مقرين تابعين لوزارة الدفاع

صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية قالت إنها لحزام ناسف تم ضبطه
صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية قالت إنها لحزام ناسف تم ضبطه
11/9/2017

قالت المملكة العربية السعودية إنها رصدت أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن رئاسة أمن الدولة بالبلاد أحبطت مخططا إرهابيا لتنظيم الدولة كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالعاصمة الرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على "الانتحاريين" المكلفين بتنفيذه قبل بلوغهما المقر المستهدف.

وتابعت :" اتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية كما أٌلقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين المشار لهما آنفا وما كانا سيقدمان على ارتكابه".

وأشارت إلى أن قوات الأمن ضبطت حزامين ناسفين وقنابل يدوية محلية الصنع، وأسلحة نارية و بيضاء.

المصدر : وكالة الأنباء السعودية
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