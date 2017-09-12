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سياسة|العراق

البرلمان العراقي يرفض إجراء استفتاء في كردستان

12/9/2017

صوت البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء على صيغة قرار لرفض إجراء الاستفتاء الشعبي في إقليم كردستان بأغلبية أعضاء البرلمان رغم انسحاب الكتلة الكردستانية.

ونص مشروع القرار على "رفض استفتاء حول استقلال إقليم كردستان مقررا إجرائه يوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر أيلول الجاري داخل حدود كردستان وخارجها وكل الأراضي المتنازع عليها وإلزام السلطة الاتحادية لإلغائه لأن "هذا الاستفتاء أمر مخالف للدستور ويهدد  أمن وسيادة ووحدة العراق وتتحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها عن وحدة العراق".

وطالب القرار "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بمعالجة المشاكل العالقة, نظرا  لما يشكله الاستفتاء من تهديد لوحدة العراق والأمن الإقليمي وأنه يفتقر للسند الدستوري".

وأوضح "أن بنود الدستور العراقي خلت من حالة الاستفتاء والانفصال وعدم  إقحام المدن خارج الاقليم بالاستفتاء".

وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء تصويت البرلمان على رفض الاستفتاء.

وقال الجبوري، في تصريح صحفي، إن " الدستور ألزم اعضاء المجلس بالحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلاله ، كما حدد الحالات التي يستفتى بشأنها واستفتاء كردستان ليس من بينها، وإقحام المناطق المتنازع عليها في الاستفتاء يخالف الدستور أيضا".

من جانبه قال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء إن قرار الاستفتاء في إقليم كردستان هو قرار شعبي .

وأضاف بارزاني في كلمة أمام جمع من المسؤولين وزعماء العشائر والتيارات السياسية في كركوك :" أنا جئتكم للاستماع لآرائكم وأن قرار الاستفتاء هو قرار شعب كردستان وأن من يعترض أو يخالف سنحترم وجهات نظره ، كما نريد احترام وجهة نظر الأغلبية ".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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