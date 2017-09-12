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سياسة|سلطنة عمان

الإفراج عن قس هندي مختطف في اليمن بعد وساطة عُمانية

القس الهندي توم أوزهوناليل بعد الإفراج عنه
القس الهندي توم أوزهوناليل بعد الإفراج عنه
12/9/2017

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الثلاثاء، إنقاذ قس كاثوليكي في اليمن، بعد أن قضى أكثر من عام في الأسر.

وكان مسلحون تعتقد السلطات أنهم ينتمون لتنظيم الدولة خطفوا توم أوزهوناليل، المنحدر من ولاية كيرالا جنوبي الهند، في الرابع من آذار/مارس من العام الماضي، عندما هاجموا دارا للمسنين تديره إرساليات الأم تريزا الخيرية في مدينة عدن الساحلية.

من ناحية أخرى، كتبت وزيرة الشؤون الخارجية، سوشما سواراج، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسعدني أن أبلغكم بأن الأب توم اوزهوناليل قد تم إنقاذه"، ولم تكشف الوزيرة عن أية تفاصيل. 

في سياق متصل أفادت وكالة الأنباء العمانية أن السلطات العمانية تمكنت من النجاح في الإفراج عن الكاهن الهندي.

وذكرت الوكالة أنه امتثالا لأوامر السلطان قابوس بن سعيد "قامت الجهات المختصة في السلطنة بالتنسيق مع جهات يمنية للمساعدة في العثور على أحد موظفي حكومة الفاتيكان تلبية لالتماسها من السلطنة".

وأضافت "تم نقله صباح اليوم إلى مسقط تمهيدًا لعودته إلى بلاده ".

 ونشرت الوكالة العمانية صورا للرهينة السابق ويبدو فيها بصحة جيدة. وظهر في إحداها وهو ينزل من طائرة صغيرة وفي أخرى وهو يرتدي زيا تقليديا عمانيا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في  مارس آذار 2016.    

ويدور نزاع مسلح منذ العام 2014 في اليمن بين السلطة والمتمردين.

وخلال احتجازه، ظهر الكاهن الهندي مرتين في شريط فيديو طالبا المساعدة لكي يفرج عنه خاطفوه.

وفي  ديسمبر كانون الأول 2016، وجه خطابا إلى البابا فرانسيس طالبا التدخل من أجل الإفراج عنه مشيرا إلى أنه يعاني من مشاكل صحية.

وأكدت حكومة الهند بعد بث شريط الفيديو أنها "لن تدخر جهدا" في العمل على الإفراج عنه. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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