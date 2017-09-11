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سياسة|البرازيل

ملياردير برازيلي يسلم نفسه للشرطة لارتباطه بفضيحة فساد الرئيس ميشال تامر

الملياردير البرازيلي جويسلي باتيستا
الملياردير البرازيلي جويسلي باتيستا
11/9/2017

ذكرت وسائل إعلام برازيلية محلية أن قطب الصناعات الغذائية، جويسلي باتيستا، الشخصية البارزة في فضيحة الفساد المحيطة بالرئيس البرازيلي ميشال تامر، سلم نفسه للشرطة الأحد.

وذكرت بوابة "أو غلوبو نيوز" الإخبارية أن باتيستا، أحد مالكي أكبر شركة لتعبئة اللحوم في العالم  (جى. بي.اس)، والمدير التنفيذي ريكاردو سعود، سلما نفسيهما للشرطة في ساو باولو، حيث تم احتجازهما بعد أن طلب المدعى العام رودريغو غانوت اعتقالهما.

يذكر أن باتيستا سلم السلطات تسجيلات صوتية للمحادثات التي أجراها مع  تامر، حيث يزعم أن الرئيس وافق فيها على دفع رشاوي إلى رئيس البرلمان السابق إدواردو كونها، وهو شاهد في التحقيق في قضايا الفساد.

واعتقلت الشرطة كلا من باتيستا وسعود، على الرغم من تعاونهما مع السلطات وتقديمهما بيانات دقيقة، لكنهما لم يتطرقا إلى تفاصيل رئيسية، ما يعد انتهاكًا لشروط الحصانة من الملاحقة القضائية التي تم التفاوض بشأنها مع السلطات سابقًا، وفقًا لما ذكره الموقع الإخباري. 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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