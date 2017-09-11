مقتل 18 من الشرطة المصرية في هجوم استهدف رتلا أمنيا بشمال سيناء

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن 18 من رجال الشرطة قتلوا وأصيب 4 آخرون اليوم الإثنين في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية استهدف قافلة أمنية قرب العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر أن من بين المصابين ضابط برتبة عميد بترت إحدى ساقيه في تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور القافلة الأمنية في منطقة بئر العبد بشمال سيناء.

وأسفر التفجير عن تدمير ثلاث مركبات مدرعة وسيارة تشويش وأعقبته اشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة لا تزال مستمرة.

وقالت المصادر إن أربعة مسعفين أصيبوا أثناء محاولة نقل الجرحى خلال تبادل إطلاق النار.

وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة مسؤولية التنظيم عن الهجوم وقالت إن مسلحي التنظيم نصبوا كمينا للجنود المصريين عند أطراف العريش. وأضافت أن الهجوم أسفر عن تدمير أربع مدرعات.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من وزارة الداخلية على هجوم اليوم الإثنين.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن لهجمات مكثفة بشبه جزيرة سيناء، مما أدى لمقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة، ودرجت جماعات مسلحة على الإعلان عن المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

وتنشط في شمال سيناء جماعة مسلحة موالية لتنظيم الدولة تطلق على نفسها اسم "ولاية سيناء" وتتركز هجماتها في تلك المنطقة، لكنها امتدت مؤخرا لمناطق مختلفة في أنحاء البلاد.