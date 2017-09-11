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شاهد: 5 رؤساء أمريكيين يجمعون تبرعات إغاثة لفلوريدا

5 رؤساء سابقون للولايات المتحدة يجمعون تبرعات إغاثة لفلوريدا التي ضربها إعصار "إيرما" المدمر
5 رؤساء سابقون للولايات المتحدة يجمعون تبرعات إغاثة لفلوريدا التي ضربها إعصار "إيرما" المدمر
11/9/2017

أطلق الرؤساء الخمسة السابقون للولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، نداءً لجمع التبرعات لعمليات الإغاثة من الكوارث من أجل ولاية فلوريدا التي يجتاحها إعصار إيرما المدمر.

وستساهم الحملة التي تسمى "مناشدة من أجل أمريكا واحدة" ستساهم في تمويل صندوق كوارث فلوريدا، إضافة إلى عمليات الإغاثة التي تشمل ولايتي تكساس ولويزيانا بعد معاناتهما من إعصار هارفي في نهاية أغسطس/آب.

وقال الرئيس السابق باراك أوباما في الحملة "مؤخرًا، شهدت بلادنا دمارًا كارثيًا، الأعاصير والفيضانات قلبت الحياة وسبل العيش".

وكان قد تم الإعلان عن حملة الإغاثة الأسبوع الماضي بجهود مشتركة من الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة "جيمي كارتر، وجورج بوش الأب، وبيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما".

ودعم الرئيس الحالي دونالد ترمب الحملة بتغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، معبرا عن فخره بموقف الرؤساء الخمسة.

وحظي إعلان حملة " One America Appeal" على موقع يوتيوب، والذي شارك فيه الرؤساء الخمسة، بمئات الآلاف من المشاهدات خلال أيام.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط + يوتيوب
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