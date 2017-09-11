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سياسة

شاهد: لقطات من ولاية فلوريدا الأمريكية بعد مرور الإعصار إيرما

11/9/2017

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم (الاثنين) إن الإعصار إيرما فقد قوته وتحول إلى عاصفة مدارية محملة برياح عاتية في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأضاف المركز أن العاصفة صارت على بعد 170 كيلومترا إلى الشمال والشمال الغربي من تامبا في فلوريدا حيث سجلت سرعة رياح بلغة 110 كيلومترات في الساعة.

وقال مسؤولون في الولاية وشركات كهرباء محلية إن الإعصار تسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 5.8 مليون منزل وشركة في فلوريدا.

وضرب الإعصار إيرما فلوريدا صباح الأحد كعاصفة من الفئة الرابعة وهو ثاني أعلى مستوى لكن بحلول الظهر تراجعت شدة الإعصار ليصبح من الفئة الثانية محملا برياح سرعتها القصوى 177 كيلومترا في الساعة.

وتوقع مسؤولو أرصاد في ميامي أن يضعف الإعصار مرة أخرى ليتحول إلى منخفض مداري بعد ظهر غد الثلاثاء.

المصدر : رويترز
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