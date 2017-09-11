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شاهد: لاجئو الروهينغيا يوثقون وجود ألغام زرعتها ميانمار على الحدود

11/9/2017

وثق اللاجئون الروهينغيون بتسجيلات مصورة خلال رحلة النزوح والفرار، وجود ألغام أرضية زرعتها حكومة ميانمار على الحدود مع بنغلاديش المجاورة.

وقال أحد النازحين  إنه ومن معه شاهدوا الألغام الأرضية في قرية حدودية بين ميانمار وبنغلاديش، صباح الأحد.

وكان اللاجئ الموجود حاليا في بنغلاديش قد وثق فيديو قال إنه صوره في وقت سابق من ذلك اليوم في تومبرو بميانمار على مقربة من الحدود مع بنغلاديش، وظهر فيه اثنان من الألغام الارضية نصف المدفونة في الأرض، بينما ينظر إليها النازحون الروهينغيون.

وكان ثلاثة من نازحي الروهينغيا قد لقوا مصرعهم، السبت، في انفجار لغم أرضي، عندما حاولوا العبور من ميانمار، وفقًا لما ذكره حرس الحدود البنغلاديشي. كما ذكر مسئول بمنظمة غير حكومية، أن اثنين آخرين أصيبا، الأحد.

وأدانت منظمات دولية قيام سلطات ميانمار بزرع ألغام أرضية مضادة للأفراد، ومحظورة دوليا على طول الحدود مع بنغلاديش.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هذا يزيد من الوضع المروع في ولاية راخين، ويشير إلى استخدام جيش ميانمار لأسلحة فتاكة بشكل غير تمييزي على طول الطرق المزدحمة بالأشخاص بالقرب من الحدود مع بنغلاديش، ما يهدد بشدة حياة الأفراد العاديين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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