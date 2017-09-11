شاهد: ترمب يحني رأسه في مراسم إحياء ذكرى 11 سبتمبر

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا بالوقوف لحظة صمت في مراسم أقيمت في البيت الأبيض لإحياء ذكرى هجمات 11 من سبتمبر/أيلول 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة.

واكتسى مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالعلم الأمريكي في ذكرى مرور 16 عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

وكان علم مماثل كسا مبنى البنتاجون بعد يوم واحد من وقوع الهجمات عام 2001.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تنسى أبدا ما حدث كما أنها لن ترضخ أبدا "للترهيب".

ونُكست أعلام البيت الأبيض إحياء لذكرى الضحايا، ووقف أمريكيون في أماكن عدة في جميع أنحاء البلاد دقيقة صمت خصوصا في "غراوند زيرو"، موقع برجي التجارة العالمية في نيويورك.

وفي 11 من أيلول/سبتمبر 2001، اختطف 19 شخصا أربع طائرات وصدموا بها برجي التجارة العالمية في نيويورك ومبنى البنتاغون، مقر وزارة الدفاع قرب واشنطن فيما سقطت إحداها في شانكسفيل في بنسلفانيا.