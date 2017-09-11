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سياسة

شاهد: أمير قطر يزور قاعدة العديد الجوية

11/9/2017

زار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قاعدة العديد الجوية، حيث تفقد القوات الجوية الأميرية القطرية ومركز العمليات الجوية المشتركة للقيادة المركزية الأمريكية الوسطى.

واستمع أمير قطر إلى إيجاز عن استراتيجية القوات الجوية الأميرية القطرية، لا سيما وحدات القوات الجوية الدفاعية وأجهزة القيادة التي انضمت إليها مؤخرا.

كما تفقد الأمير عددا من الطائرات الجوية المقاتلة والعمودية وطائرات النقل، إضافة إلى بعض الآليات والقطع العسكرية الجوية. واطلع أيضا على خطة العمليات الجوية والمهام والواجبات التي تقوم بها القوات الجوية الأميرية القطرية.

والتقى الشيخ تميم، في مركز العمليات الجوية المشتركة للقيادة المركزية الأمريكية الوسطى، قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية الفريق جيفري هاريغيان وعدد من كبار الضباط الأمريكيين، إذ تم استعراض أوجه التعاون الدفاعي العسكري القطري الأمريكي المشترك وتعاون البلدين في مكافحة الإرهاب.

ورافق أمير قطر في هذه الزيارة وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية.

المصدر : الجزيرة
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