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سياسة

الهلال الأحمر الكويتي يطلق حملة تبرعات لإغاثة الروهينغيا

لاجئون من الروهينغيا
لاجئون من الروهينغيا
11/9/2017

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، الاثنين، حملة لجمع التبرعات لإغاثة مسلمي الروهينغيا الذين يتعرضون للإبادة الجماعية بإقليم راخين (أراكان) في ميانمار، على يد قوات الجيش هناك.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، هلال الساير، في تصريح صحفي إن الحملة التي تستمر 4 أيام، تأتي انطلاقا من اهتمام الكويت بالشعوب الضعيفة التي تحتاج لدعم إنساني سريع.

وأكد الساير أن الجمعية تحرص على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى من هم في أشد الحاجة إليها في مختلف أنحاء العالم من دون تمييز ولا تحيز لجنس أو عرق أو معتقد.

ولفت إلى أن وجود فريق ميداني سيتوجه خلال أيام لتوزيع المساعدات الغذائية على لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر البنغالي والمنظمات الإنسانية.

ومنذ 25 من أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهينغيا في إقليم أراكان.

ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن الناشط الحقوقي بأراكان عمران الأراكاني، قال في تصريحات، إنهم رصدوا 7 آلاف و354 قتيلًا، و6 آلاف و541 جريحًا من الروهينغيا منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة وحتى الأربعاء الماضي.

وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السبت، عدد الروهينغيا الفارّين من أراكان إلى بنغلاديش منذ اندلاع أعمال العنف بنحو 290 ألف شخص.

المصدر : الأناضول
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