وكيل الخارجية الأمريكية يلتقي مع نائب وزير الخارجية الروسي خلال أيام

قالت وزارة الخارجية الأمريكية السبت إن وكيلها توماس شانون سيتوجه إلى هلسنكي في الفترة من العاشر حتي الثاني عشر من سبتمبر أيلول حيث يلتقي مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن الاجتماع "سيتناول مجالات الاهتمام والتعاون بين الجانبين". وقالت إن شانون سيرأس كذلك وفد من الوكالات الأمريكية في المحادثات التي يطلق عليها الاستقرار الاستراتيجي الأمريكي الروسي.

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن دبلوماسي روسي لم تذكر اسمه قوله إن الاجتماع بين ريابكوف وشانون سيتم في هلسنكي يومي 11 و12 سبتمبر أيلول.

وتراجعت العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة. وتوترت العلاقات بين البلدين بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 وما أعقبه من صراع انفصالي في شرق أوكرانيا في تطورات أدت إلى أن تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على روسيا.

ويواجه ترامب نفسه مزاعم بأن مساعدين له تآمروا مع روسيا وقد وقع على مضض قرارا بقانون صاغه الكونغرس الأمريكي بشأن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.