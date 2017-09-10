البث الحي
سياسة

وكيل الخارجية الأمريكية يلتقي مع نائب وزير الخارجية الروسي خلال أيام

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) ونظيره الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) ونظيره الأمريكي دونالد ترمب
9/9/2017

قالت وزارة الخارجية الأمريكية السبت إن وكيلها توماس شانون سيتوجه إلى هلسنكي في الفترة من العاشر حتي الثاني عشر من سبتمبر أيلول حيث يلتقي مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن الاجتماع "سيتناول مجالات الاهتمام والتعاون بين الجانبين". وقالت إن شانون سيرأس كذلك وفد من الوكالات الأمريكية في المحادثات التي يطلق عليها الاستقرار الاستراتيجي الأمريكي الروسي.

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن دبلوماسي روسي لم تذكر اسمه قوله إن الاجتماع بين ريابكوف وشانون سيتم في هلسنكي يومي 11 و12 سبتمبر أيلول.

وتراجعت العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة. وتوترت العلاقات بين البلدين بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 وما أعقبه من صراع انفصالي في شرق أوكرانيا في تطورات أدت إلى أن تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على روسيا.

ويواجه ترامب نفسه مزاعم بأن مساعدين له تآمروا مع روسيا وقد وقع على مضض قرارا بقانون صاغه الكونغرس الأمريكي بشأن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)