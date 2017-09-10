نجل نتنياهو يثير موجة غضب لنشره كاريكاتير معاد للسامية

أثار يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي ينيامين نتنياهو، موجة من الغضب، الأحد، بعدما نشر كاريكاتير يتضمن صورة معادية للسامية تستهدف معارضي والده.

وقال إسحاق هرتسوغ من حزب الاتحاد الصهيوني، المنتمي إلى يسار الوسط، لإذاعة هيئة البث الإسرائيلي "هذا الكاريكاتير مثير للاشمئزاز ويأتي من بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ينبغي إزالة الكاريكاتير وطلب العفو".

ونشر يائير على صفحته على موقع فيسبوك، الجمعة، كاريكاتير يظهر فيه الملياردير اليهودي الأمريكي جورج سوروس ويبدو أنه يتحكم في عدد من منتقدي نتنياهو، من بينهم رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، وقادة احتجاجات ضد نتنياهو.

وكتب باراك الليلة الماضية على حسابه على تويتر "هل هذا ما يسمعه الطفل في المنزل؟ ما هذا، أمر وراثي أم مرض ذهني مفاجئ؟.. في جميع الأحوال لا يهم، علينا أن نجمع مالًا لتوفير طبيب نفسي له، ولكن ليس حارسه أو سائقه الشخصي".

وبعد إدانة "رابطة مكافحة التشهير" وهي منظمة تكافح معاداة السامية والعنصرية، لمنشور يائير، كتب الأمريكي ديفيد دوك، المعروف بمواقفه المعادية للسامية، والزعيم السابق لجماعة كو كلوكس كلان على حسابه على تويتر "يائير.. مرحبًا بك في النادي".

ويعيش بنيامين نتنياهو في مقر رئيس الوزراء ولكنه يواجه اتهامات باتباع أسلوب حياة يتسم بالبذخ على حساب دافعي الضرائب.

وقد أصبح نتنياهو الابن صوتا يمينيا نشطا يكرر مواقف والده وينال من معارضيه، ورفع مركز "مولاد" البحثي اليساري الإسرائيلي الشهر الماضي دعوى تشهير ضد نتنياهو بعدما وصفه بأنه منظمة "راديكالية، معادية للصهيونية" على فيسبوك.