لافروف يدعو لمحادثات مباشرة بشأن الأزمة الخليجية

حث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أطراف الأزمة الخليجية على إجراء محادثات مباشرة.

وأكد لافروف أنه يجب حل الأزمة عن طريق المفاوضات للحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي.

وفي مؤتمر صحفي في جدة مع نظيره السعودي عادل الجبير، قال لافروف إن موسكو تدعم جهود الوساطة الكويتية والأمريكية، داعيا للحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي وبشكل يساهم في حل مشكلات المنطقة.

من جانبه، قال الجبير إن موقف السعودية من قطر مستمر ولم يتغيّر حتى تستجيب لكل المطالب.

وألقى الجبير باللائمة على الدوحة في تعثر حلول الأزمة الخليجية.

وقال "سنستمر في موقفنا حتى تستجيب قطر لمطالبنا" الـ 13 التي تم تقديمها عبر الكويت، كما طالب الدوحة بتوضيح موقفها، وبالجدية في إيجاد حل للأزمة.

لكن الوزير السعودي تجنب الردّ على سؤال طرحه مراسل قناة العربية بشأن اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتطرق المؤتمر الصحفي لمواقف البلدين بشأن الملف السوري والقضايا الثنائية.

وأعلن الجبير ونظيره الروسي (الأحد) أن مواقفهما "شبه متطابقة" بشأن القضايا الإقليمية، وأثنى لافروف على جهود السعودية في محاولات توحيد المعارضة السياسية السورية.

وبمؤتمر صحفي مشترك في جدة، أكد لافروف أنه ليست لدى روسيا تناقضات مع السعودية بشأن التسويات السياسية بالمنطقة، موضحا أنه تبادل الآراء مع الجبير حول الأوضاع بالشرق الأوسط وأفريقيا، كما صرح الجبير بأن مواقف السعودية وروسيا من مختلف ملفات المنطقة شبه متطابقة.

وقال لافروف إن روسيا تدعم جهود السعودية لتوحيد المعارضة السورية، بما فيها منصتا القاهرة وموسكو، لإنشاء وفد موحد والتفاوض مع النظام في جنيف، مضيفا أن هناك جهودا مماثلة تجري في أستانا حيث بدأ ممثلو النظام بالتحاور المباشر مع بعض الفصائل المسلحة، وفق قوله.

واعتبر أن إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا يهدف إلى وضع حد للعنف ويساهم في تعزيز التسوية السياسية، وذلك بعد أيام من إعرابه عن أمله بإنشاء منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب خلال جولة مفاوضات أستانا التي ستبدأ الأربعاء المقبل.

وفيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية الروسي إن غياب الوحدة الفلسطينية يؤثر على عمل الرباعية الدولية، وأوضح أن روسيا مهتمة بالحفاظ على عمل اللجنة الرباعية الدولية للسلام بالشرق الأوسط، ومشددا على ضرورة أن تنسق اللجنة عملها مع جامعة الدول العربية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل لافروف في قصر السلام بجدة حيث استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.