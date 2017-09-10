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سياسة|إيطاليا

شاهد: مقتل ستة أشخاص في فيضانات بإيطاليا

10/9/2017

قُتل ستة أشخاص بينما فقد ثلاثة آخرون في مدينة ليفورنو بإقليم توسكاني في إيطاليا بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على المدينة (الأحد).

وذكرت مدينة ليفورنو على موقعها الإلكتروني أن أمطارا تجاوز منسوبها 25 سنتيمترا هطلت على المدينة بين الثانية والرابعة صباحا ما أدى لفيضان عدة جداول.

وقالت إدارة المدينة على موقعها الإلكتروني "حالة الطوارئ لم تنته بعد".

ونقلت صحيفة كورييري ديلا سيرا عن فيليبو نوجارين رئيس بلدية ليفورنو قوله "الوضع مؤسف".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن كثيرا من المناطق في المدينة وحولها انقطعت عنها المياه والكهرباء.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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