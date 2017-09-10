شاهد: مسيرة ضخمة في باكستان للتنديد بمعاملة مسلمي الروهينغيا

شارك الآلاف في مسيرة بمدينة كراتشي، أكبر مدن باكستان (الأحد) احتجاجا على معاملة ميانمار لمسلمي الروهينغيا وهم أقلية فيها.

وسار آلاف الأشخاص رافعين رايات ولافتات، لمسافة نصف كيلومتر تقريبا في مظاهرة سُميت "مسيرة دعم الروهينغيا" نظمها حزب الجماعة الإسلامية، أكبر حزب إسلامي في باكستان.

وشارك في المسيرة ممثلون للأقليتين الهندوسية والمسيحية في البلاد.

وشهدت باكستان احتجاجات صغيرة الأسبوع الماضي لكنها أخذت تكبر مع زيادة الغضب على حكومة ميانمار.

وفر ما يقرب من 300 ألف من الروهينغيا إلى بنغلادش ونزح 30 ألفا من المدنيين غير المسلمين داخل ميانمار بعد أن شن الجيش هجوما عليهم.

وأُحرقت مئات المنازل في قرى الروهينغيا كما سقط نحو 400 قتيل.

وتتعرض زعيمة ميانمار أونج سان سو كي لضغط دولي لوقف العنف.

وانتقد كثيرون صمت أونج سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إزاء الاضطهاد الذي يشكو المسلمون الروهينغيا في بلدها من تعرضهم له.