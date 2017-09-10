شاهد: ماليزيا ترسل مساعدات للاجئي الروهينغيا في بنغلاديش

أرسلت ماليزيا طائرة تحمل مساعدات وإمدادات إلى اللاجئين الروهينغيا في بنغلاديش، السبت.

وقد غادرت الطائرة العسكرية قاعدة سوبانغ الجوية في ضواحي العاصمة كوالالمبور بعد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء نجيب رزاق.

وقد لجأ حوالى 270 ألف من الروهينغيا إلى بنغلاديش خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا لما ذكرته المفوضية العليا للاجئين، حيث نجوا من الاشتباكات الأخيرة في شمال غربي ميانمار.

ويشكل العنف تصعيدًا دراماتيكيًا للصراع الذي اندلع منذ أكتوبر/تشرين الأول، عندما أدت هجمات على المراكز الأمنية، إلى رد عسكري شرس من جانب حكومة ميانمار ضد الروهينغيا بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

ويحرم الروهينغيا من الجنسية في ميانمار ويصنفوا على أنهم مهاجرين غير نظاميين، على الرغم من جذورهم التي تعود إلى قرون في إقليم أركان الذي كان مستقلا قبل أن تسيطر عليه بورما قبل تغيير اسمها إلى ميانمار قبل سنوات.