شاهد: لقطات من الفضاء لإعصار "إيرما" المدمر

أظهرت لقطات درامية من محطة الفضاء الدولية (ناسا)، الجمعة، الانتشار الواسع للإعصار "إيرما" الذي اتجه صوب ولاية فلوريدا الأمريكية وأجبرها على القيام بعملية إجلاء تاريخية.

وكان إعصار إيرما الذي صُنِّف بأنه من الفئة الخامسة شديدة الخطورة، اجتاح الساحل الشمالي لكوبا، السبت، حيث صدرت أوامر بإجلاء الملايين من سكان ولاية فلوريدا وإخلائها بعد مقتل 21 شخصًا شرقي البحر الكاريبي، وأدت العاصفة إلى تدمير كارثي في أعقابه.

وذكرت هيئة الأنباء الوطنية في آخر إشارة لها أن الإعصار إرما كانت على بعد حوالى 275 ميلا (440 كيلومترا) جنوب شرقي ميامي.

وفي ظل العاصفة التي تقف باتجاه الولايات المتحدة، أمر المسؤولون بإجلاء تاريخي في ولاية فلوريدا، الذي أصبح أكثر صعوبة بسبب الطرق السريعة المسدودة، ونقص البنزين، والتحدي المتمثل في نقل كبار السن.