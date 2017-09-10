تنظيم الدولة استولى على 11 ألف جواز سفر فارغ في سوريا

كشفت صحيفة ألمانية أن تنظيم الدولة الإسلامية استولى على أكثر من 11 ألف جواز سفر فارغ في سوريا.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة الأحد استنادا إلى تقارير صادرة عن وزارة الداخلية الألمانية.

واقتبست الصحيفة من تقارير وزارة الداخلية القول:"حسب معلومات هيئة مكافحة الجريمة فإن هناك ما مجموعه 11 ألف جواز سفر سوري فارغ بالأرقام المسلسلة في حوزة داعش".

وتتعقب سلطات الأمن الألمانية هذه الجوازات لأسباب منها مخافة السلطات من أن يتمكن تنظيم الدولة من إرسال مقاتلين إلى ألمانيا عبر هذه الجوازات.