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سياسة

تنظيم الدولة استولى على 11 ألف جواز سفر فارغ في سوريا

دخل مئات المسلحين من تنظيم الدولة مدينة الموصل وسيطروا عليها في يونيو/ حزيران 2014
دخل مئات المسلحين من تنظيم الدولة مدينة الموصل وسيطروا عليها في يونيو/ حزيران 2014
10/9/2017

كشفت صحيفة ألمانية أن تنظيم الدولة الإسلامية استولى على أكثر من 11 ألف جواز سفر فارغ في سوريا.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة الأحد استنادا إلى تقارير صادرة عن وزارة الداخلية الألمانية.

واقتبست الصحيفة من تقارير وزارة الداخلية القول:"حسب معلومات هيئة مكافحة الجريمة فإن هناك ما مجموعه 11 ألف جواز سفر سوري فارغ بالأرقام المسلسلة في حوزة داعش".

وتتعقب سلطات الأمن الألمانية هذه الجوازات لأسباب منها مخافة السلطات من أن يتمكن تنظيم الدولة من إرسال مقاتلين إلى ألمانيا عبر هذه الجوازات. 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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